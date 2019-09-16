س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباريات الذهاب للفرق الأربعة المصرية المشاركة بالبطولات الأفريقية، وحقق الأهلى والزمالك والمصرى نتائج جيدة، بينما فشل بيراميدز فى تحقيق نتيجة إيجابية وينتظر لقاء العودة أمام شبيبة بلوزداد بالجزائر لتحقيق المفاجأة وحسم الصعود من هناك بعدما صعب موقفه بعد التعادل بهدف لمثله بالقاهرة . س : ماذا فعل الأهلى أمام كانو سبورت الغينى؟

س : ماذا فعل الأهلى أمام كانو سبورت الغينى؟ ج : فاز الأهلى على كانو سبورت الغينى بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الأخير ليضع بطل مصر قدماً فى دور المجموعات الأفريقى . س: ما هى نتيجة الزمالك أمام بطل السنغال؟

س: ما هى نتيجة الزمالك أمام بطل السنغال؟ ج : خسر الزمالك أمام بطل السنغال بهدفين مقابل هدف خارج البلاد، لينتظر أبناء ميت عقبة لقاء العودة والفوز بهدف دون مقابل لضمان الصعود لدور المجموعات . Advertisements س : ماذا عن نتيجة لقاء المصرى أمام ماليندى بالكونفيدرالية؟

س : ماذا عن نتيجة لقاء المصرى أمام ماليندى بالكونفيدرالية؟ ج : حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزاً غالياً خارج ملعبه على ماليندى بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 الأول للكونفيدرالية، ليضع أبناء بورسعيد قدماً فى دور الـ32 مكرر . س: هل يستطيع بيراميدز تخطى الدور الـ32 الأول للكونفيدرالية؟

س: هل يستطيع بيراميدز تخطى الدور الـ32 الأول للكونفيدرالية؟ ج : تعقد موقف بيراميدز بالكونفيدرالية الأفريقية بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام شباب بلوزداد الجزائرى باستاد الدفاع، وهو ما صعب مهمته، حيث يحتاج للفوز بأى نتيجة فى الجزائر لضمان الصعود . س : متى تقام مباريات العودة للفرق الأربعة؟

س : متى تقام مباريات العودة للفرق الأربعة؟ ج : يقام لقاء العودة بين الأهلى وكانو سبورت الغينى بمصر يوم 29 سبتمبر الجارى، فى الوقت الذى يخوض فيه الزمالك مباراته أمام بطل السنغال يوم 29 سبتمبر، بينما يواجه المصرى نظيره ماليندى يوم 27 سبتمبر الجارى باستاد السويس الجديد، فى الوقت الذى يخرج فيه بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد يوم 28 سبتمبر .

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