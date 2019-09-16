شكرا لقرائتكم خبر عن "جاسون" نجم طائرة كندا ينضم لصفوف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إتمام التعاقد مع جاسون ديروكو لاعب المنتخب الكندي للكرة الطائرة لدعم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، ويجرى تسجيل اللاعب في قائمة الفريق.

وأضاف عبد القادر، وفقا للموقع الرسمى للنادى الأهلى، أن التعاقد مع المحترف الكندى الدولي جاء لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية مميزة، وبعدما طلب محمد مصيلحي المدير الفنى للفريق التعاقد معه للاستمرار في المنافسة على البطولات خلال المواسم المقبلة، وفى إطار جهود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في تدعيم كافة الفرق الرياضية للمنافسة على الألقاب.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات عديدة من جانب اللواء خالد أبوزينة المدير الإدارى لفريق طائرة الأهلي رجال لإنهاء عملية التعاقد مع اللاعب وتسجيله فى القائمة.