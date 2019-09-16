شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يستعير "ظهير أيمن" إنبى موسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لجنة التعاقدات بنادى الترسانة فى التعاقد مع محمد ماهر عبد العزيز ظهير أيمن إنبى مواليد 97 لمدة موسم على سبيل الإعارة .

يأتى ذلك فى إطار رغبة علاء ميهوب المدير الفنى للشواكيش فى بناء فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى وتحقيق حلم الجماهير نحو الصعود للأضواء من جديد .

كان فريق الترسانة قد تعاقد مع عدد من اللاعبين على رأسهم محمد أشرف مهاجم وادى دجلة وسيد حمدى مهاجم بورتو السويس وأحمد العارف مهاجم السكة الحديد .

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ويبحث الجهاز الفنى للترسانة عن صفقة هجومية وحيدة خلال الأيام القليلة المقبلة لغلق ملف القيد الصيفى والتركيز مع اللاعبين على تجهيز جميع اللاعبين قبل الأسبوع الأول للدورى المقرر انطلاقه فى السابع من أكتوبر المقبل .