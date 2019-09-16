نشرة أخبار سوبر كورة.. مكافأة الأهلي.. مفاجأة ميتشو.. وعودة ميسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.
كل ما تريد معرفته عن دور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا
تنطلق غداً الثلاثاء منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، البداية الفعلية لأقوى بطولات "القارة العجوز".
ثنائي الأهلي والزمالك يقتحمان قائمة الترشيحات بجهاز الفراعنة
يفكر الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى لنادي الزمالك، فى إعادة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى أمام الأهلى فى السوبر المصرى، المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، على ملعب برج العرب.
اتحاد الكرة: الجماهير ستحضر مباريات الدوري بطريقة " كان 2019"
كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن أن الجماهير ستحضر مباريات الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 بصورة تدريجية.
ميسي ضمن قائمة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند عقب تعافيه من الإصابة
كشف أرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الأسباني، عن قائمة فريقه التى ستخوض مباراة بوروسيا دورتموند الألماني، المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء بملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
الأهلي يصرف 200 دولار لكل لاعب لتحفيزهم لحصد السوبر المصري
قرر جهاز الكرة بالنادي الأهلي، صرف مبلغ قيمته 200 دولار لكل لاعب بالفريق قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري، المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية .
الفيفا يعلن الترجي التونسي بطلا لدوري ابطال افريقيا 2019
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، عن مشاركة الترجى التونسي في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر.
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