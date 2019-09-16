شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة هيثم فهمى وعبداللطيف منيع فى بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر هيثم فهمى، لاعب منتخب المصارعة، فى منافسات وزن 60 كجم بدور الـ 16 من بطولة العالم المقامة بكازاخستان، وينتظر اللاعب نتيجة المنافس الإيرانى، فى حال وصول الأخير إلى نهائى البطولة يخوض فهمى منافسات الميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى وصل عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب إلى ربع نهائى بطولة العالم، بالتغلب على اللاعب اليابانى و الليتوانى، لكنه خسر فى ربع النهائى أمام لاعب ألمانيا، و ينتظر وصول الأخير إلى نهائى المنافسات.

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وكان محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز فى مبارياته أمام لاعبى جورجيا وأرمينيا وبولندا، ثم الخسارة من لاعب كوبا قى نصف النهائى، لينافس اليوم على برونزية البطولة، بعد الوصول إلى أولمبياد طوكيو والذى يتأهل له اصحاب المراكز الستة الاولى فى بطولة العالم.

وينافس اليوم أيضا فى منافسات بطولة العالم عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب فى وزن 130 كجم أمام لاعب اليابان .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من: خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.