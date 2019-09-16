شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يوجه الدعوة لرئيس الوزراء لوضع حجر أساس المقر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد كرة اليد توجيه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لحضور وضع حجر أساس المقر الجديد للاتحاد بالسادس من أكتوبر، بحضور عدد من المسئولين على الرياضة يوم 3 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يوجه اتحاد كرة اليد الدعوة إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورؤوساء الأندية التابعة للاتحاد وعدد من أسرة اللعبة لحضور هذا الحدث المهم.

ويعد مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرحا كبيرا يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021 ، كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب ومكتب فرعى للاتحاد الدورى ومقر للإكاديمية الأفريقية.

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يذكر أن مقر الاتحاد الجديد تم وضع حجر أساسة عام 2016 بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مسبقا على على استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول بالمحور المركزى الخدمى بمدينة 6 أكتوبر.