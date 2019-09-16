بعد 14 عاما.. طريق "مكرر" ينتظر ليفربول في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد 14 عامًا من مشاركته الوحيدة في كأس العالم للأندية، تلقى فريق ليفربول الإنجليزي قرعة مشابهة للغاية لتلك التي واجهته في نسخة 2005، عندما حل وصيفًا لفريق ساوباولو البرازيلي، في الأراضي اليابانية.

وأجريت صباح اليوم الاثنين قرعة كأس العالم للأندية 2019، التي تستضيفها الأراضي القطرية بين يومي 11 و21 ديسمبر، وتبعًا لقواعد البطولة يشارك بطلا أوروبا وأمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي مباشرة.

ويمثل ليفربول القارة الأوروبية، بعد تتويجه بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على توتنهام هوتسبر في المباراة النهائية، بينما لم يتحدد بعد بطل أمريكا الجنوبية.

وأسفرت القرعة عن انتظار ليفربول للفائز من المواجهة الثانية في الدور الأول، التي تجمع مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف مع الفائز من مواجهة الدور التمهيدي (السد القطري ممثل الدولة المستضيفة وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا).

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وعلى الجانب الآخر، ينتظر بطل أمريكا الجنوبية الفائز من المواجهة الأولى بالدور الأول، والتي تجمع بطلي أفريقيا وآسيا، وتأهل الترجي التونسي للبطولة كبطل لأفريقيا، بينما لم يتحدد بطل آسيا بعد.

وسلك ليفربول طريقًا مشابهًا في نسخة 2005، حيث انتظر في نصف النهائي الفائز من بطلي كونكاكاف وأوقيانوسيا، وتأهل مونتيري الديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي لمواجهة الفريق الإنجليزي، بعد فوزه على سيدني الأسترالي.

وعلى الجانب الآخر انتظر بطل أمريكا الجنوبية أيضًا في تلك النسخة الفائز من بطلي أفريقيا وآسيا، وواجه إنترناسيونال فريق الاتحاد السعودي، بعد فوزه على الأهلي المصري في الدور الأول.

وفاز ليفربول في نصف نهائي المونديال 2005 بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو سابريسا، وسجل بيتر كراوتش "هدفين" وستيفن جيرارد ثلاثية ليفربول، قبل أن يخسر بهدف نظيف أمام إنترناسيونالي في المباراة النهائية.