محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: أقيمت قرعة كأس العالم للأندية في مدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الإثنين. ويقام كأس العالم للأندية في قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري. وستقام لقاء الافتتاح بين السد القطري بطل البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل دوري أبطال أوقيانوسيا يوم 11 ديسمبر. وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: قرعة ربع النهائي: Advertisements بطل دوري أبطال آسيا - الترجي التونسي "بطل دوري أبطال إفريقيا" (مباراة 2).. يوم 14 ديسمبر مونتيري المكسيكي - الفائز من مواجهة السد وهينجين سبورت (مباراة 3).. يوم 14 ديسمبر قرعة نصف النهائي بطل كوبا ليبرتادورس - الفائز من (مباراة 2) مواجهة بطلي آسيا وإفريقيا.. يوم 17 ديسمبر ليفربول - الفائز من مباراة (3).. يوم 18 ديسمبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا.. وليفربول في انتظار مواجهة سهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.