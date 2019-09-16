أسوان يرد عبر الخليج 365 على سبب خوض مباريات الدوري عصرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد ثابت صاروخ المدرب العام لفريق أسوان، أنه من الصعب خوض مواجهاتهم على ستاد أسوان مساءً تحت الأضواء الكاشفة، بسبب ضعف الإمكانيات المادية.

وقال صاروخ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إيجار الملعب تحت الأضواء الكاشفة تكلفته عالية، ومن الصعب توفير تلك النفقات.

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة، شكا من خوض مباراته الأولى أمام أسوان يوم الأحد 22 سبتمبر في تمام الثالثة عصرًا.

وأكمل: "نعمل بأقل الإمكانيات، وكنا نود بالتأكيد خوض مبارياتنا مساءً تحت الأضواء الكاشفة".

Advertisements

وأضاف: "لدينا لاعبي كرة جيدين، وسيكون اللعب في الليل أفضل لهم، وعلى أدائهم في الملعب، رغم أننا خضنا مباريات الموسم الماضي عصرًا في جو حار".

ويخوض أسوان كافة مبارياته في الدور الأول، على ملعبه في تمام الثالثة عصرًا، وفقا للجدول الذي كشفت عنه لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

ويتدرب أسوان للمرة الأولى في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين، استعدادا لانطلاق الدوري.

واختتم: "بالتأكيد الحرارة ستؤثرسلبا، حتى على الجهاز الفني الذي يوجه اللاعبين من خارج الملعب".

يذكر أن أسوان صعد حديثا للدوري الممتاز مع ناديي طنطا، واف سي مصر.