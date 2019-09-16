الترجى ينتظر بطل آسيا.. تعرف على مواجهات قرعة كأس العالم للأندية

أجريت اليوم الإثنين، قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، والمنتظر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة فى شهر ديسمبر المقبل.

وشهدت القرعة التي أقيمت بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، تواجد 7 أندية من مختلف قارات العالم.

والأندية المشاركة هى:

- السد القطرى عن البلد المستضيفة للبطولة

- هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا.

- ليفربول الإنجليزى بطل دورى أبطال أوروبا.

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- الترجى التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا.

- مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف".

- بطل كوبا ليبرتادوريس "الذى يحدد يوم 23 نوفمبر".

- بطل دورى أبطال آسيا 2019 "الذى يحدد يوم 24 نوفمبر".

ويلتقى السد القطرى مع هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" يوم 11 ديسمبر فى

المباراة الافتتاحية، على أن يلتقى الفائز من هذا اللقاء مع مونتيرى المكسيكي فى الدور الثانى.

فى حين يبدأ ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، وبالتحديد يوم 18 ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتري المكسيكي الذي سيلتقي الفائز من السد القطري هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا".