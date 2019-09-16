٩ لاعبين يمثلون نادي المنيا ببطولة الاتحاد المصري للإسكواش

يشارك نادي المنيا الرياضي بتسعة لاعبين ولاعبات في بطولة الاتحاد المصري للإسكواش، والتي تبدأ فعالياتها من ١٩ حتى ٢٥ سبتمبر الجاري.
وأعلن الجهاز الفني أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة ، وهم كل من على أحمد ( تحت ١١ سنة ) ، سما سيد عبدالعظيم،لمار احمد ماضي( تحت ١٣ سنة) ، محمود حمدي ، وياسين محمد علي ( تحت ١٣ سنة) .
كما ينافس عمر ناصر الوصيف وأحمد وليد مكادي ويوسف أحمد عبد السلام ( تحت ١٥ سنة )،
ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة ٧ أيام بملاعب نادي الصيد المصري فرع ٦ أكتوبر.
ويضم الجهاز الفني للاعبي المنيا خلال البطولة المدربين (أحمد سمير، محمد محسن)، وأحمد عبدالعزيز المدير الإداري للنشاط، تحت إشراف د. خالد عبدالعزيز ، المدير الفني للاسكواش ، ومحمد أحمد شحاته ، عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.
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