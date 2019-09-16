اتحاد الكرة يعرض على إيهاب جلال ضم هذا الثنائي لجهاز المنتخب

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية اقترحت على إيهاب جلال مدرب المصري، ضم الثنائي طارق مصطفى وسيد معوض للجهاز المعاون. ضم الثنائي طارق مصطفى وسيد معوض للجهاز المعاون. وقال المصدر، إن اتحاد الكرة يتجه للموافقة على وجود حمد إبراهيم ومصطفى كمال ضمن الجهاز المعاون للمنتخب.

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