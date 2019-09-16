بروتوكول تعاون بين "اتحاد الكرة" و"الجامعات"

يوقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات خلال الأسبوع المقبل في اطار استعدادات الاتحادين لاستضافة بطولتي العالم وأفريقيا للجامعات في الكرة النسائية . يأتي ذلك في أعقاب اعتماد الجمعية العمومية للجامعات والمعاهد العليا برئاسة د. صبحي حسانين خلال اجتماعها الخامس لنشاط الكرة النسائية في كافة الجامعات المصرية.

وكانت د. سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية قد ألقت كلمة في الاجتماع شرحت خلالها للحضور أهمية اعتماد نشاط الكرة النسائية الجامعات وهو ما أثمر عن اتخاذ هذا القرار.

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