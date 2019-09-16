اتحاد جدة يجدد عقد مهاجم الفريق رومارينهو

نجحت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي تجديد عقود رومارينهو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين إضافيين. ذكرت تقارير صحيفة سعودية، صباح اليوم الاثنين، أن البرازيلي رومارينهو ينتهي عقده الحالي فى 30 يونيو 2020 ،كما وافق اللاعب على التجديد لمدة موسمين وأبدى رغبته فى الاستمرار مع الفريق . ينتهي عقده الحالي فى 30 يونيو 2020 ،كما وافق اللاعب على التجديد لمدة موسمين وأبدى رغبته فى الاستمرار مع الفريق . يستعد نادي اتحاد جدة لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء 17 سبتمبر والمقرر لها فى تمام الساعة 7:00 بتوقيت مصر ، 8:00 بتوقيت السعودية على استاد جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا .

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