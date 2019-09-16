اليوم بدء فاعليات بطولة الدوري العام المصري للأسكواش

يبدأ اليوم الإثنين، فاعليات الدوري العام المصري للأسكواش لمرحلة عمومي رجال - سيدات علي ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس و علي مدار ثلاث أيام.

يشارك ببطولة الدوري العام قسم المحترفين 18 لاعب و 12 لاعبة منهم المصنفيين الأول و الثالث و الرابع علي العالم و المصنفة الأولي و الثانية

و الثالثة و الخامسة علي العالم بالإضافة لكوكبة من اللاعبين و اللاعبات المحترفين يمثلون ستة أندية و هم: "نادي سبورتنج حامل لقب الموسم الماضي - نادي وادي دجله . - النادي الأهلي . - نادي هليوبوليس . - نادي الجزيرة . - و أخيرا الوافد الجديد من دوري القسم الأول نادي بلاك بول".

كما يشارك في دوري القسم الأول 24 لاعب و 16 لاعبة يمثلون ثمانية اندية هم الزهور - سموحة - الشمس - الصيد - المعادي - طنطا - كيلنج شوت - البرلسي . و سوف تبدأ المباريات إعتبارا من الساعة الخامس مساء و تذاع المباريات مباشرة علي صفحة الإتحاد المصري للأسكواش