بالصور.. فوز تاليا ومالك بالجولة الخامسة من بطولة سباق 11 لناشئي التنس

توج الثنائي تاليا امجد " سبورتنج" ومالك اليمانى " الاسماعيلية" بلقب الجولة الخامسة من بطولة سباق 11 للناشئين والناشئات مرحلة 11 عاما التى تنظمها رابطة للتنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان .
وفازت تاليا امجد باللقب اثر تغلبها فى النهائي السكندرى الخالص على زميلتها بنادى سبورتنج لينة رجب 4/ 2 و 4/ 1 . بينمافاز مالك اليمانى على نظيره زياد الصاوى 4/ صفر و4/ 3 فى المباراة النهائية .
يذكر أن بطولة سباق 11 يشارك فيها اكثر من مائة لاعب ولاعبة هم الافضل على مستوى الجمهورية بتلك المرحلة السنية والذين يمثلون مستقبل اللعبة فى مصر ونواة للمنتخبات الوطنيةمستقبلا .
فى الوقت نفسه اقيمت بطولة جديدة من بطولات البراعم للكرة البرتقالية وفاز بها كل من ميرولا جرجس" النصر" وعبد اللطيف مصطفى " القطامية جاردنز" .
من جهة اخرى اهدى رئيس رابطة التنس الدكتور عمرو شعبان درع التميز لفريق بنى غازى الليبى للناشئين الذى شارك فى بطولة الرابطة حيث قدمه لمدربى الفريق أنس واحمد حيث تعد تلك المشاركة بمثابة بداية لتكوين رابطة تنس عربية تشمل كل البلدان العربية الشقيقة
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