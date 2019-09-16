تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام السد القطري فى دوري أبطال آسيا

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره السد القطري مساء اليوم الاثنين على استاد جاسم بن حمد الدولي وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا . من المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي المباراة أمام السد بالتشكيل الآتي : حراسة المرمى : براد جونز . خط الدفاع : سلطان الغنام ، مايكون Advertisements بيريرا ، مادو ، عوض الخميس . بيريرا ، مادو ، عوض الخميس . خط الوسط : بيتروس ،عبدالله الخبيري ، نورالدين إمرابط ، جوليانو فيكتور ، الجمعيه . خط الهجوم : عبدالرزاق حمدالله . يغيب عن تشكيل النصر لاعبه النيجري أحمد موسى للإصابة .

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