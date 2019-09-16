تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصرالسعودي و السد القطري فى دوري أبطال آسيا

يحل فريق النصر السعودى ضيفًا ثقيلاً على نظيره السد القطري اليوم الإثنين، على استاد جاسم بن حمد الدولي وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أسيا. وتقام مواجهة النصر أمام نظيره السد فى تمام الساعة السادسة الإ ربع بتوقيت مصر، السابعة الإ ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثامنة الإ ربع بتوقيت أبو ظبي. وتذاع مباراة النصر أمام نظيره السد القطري بشكل حصري عبر قناة " bein sports 1HD " بصوت المعلق عصام الشوالي. الجدير بالذكر بأن مباراة الذهاب بين النصر والسد انتهت بفوز الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف بالسعودية.

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