رسميا : بشرى سارة في قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند

قام المدير الفني الإسباني لنادي برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، باستدعاء القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن القائمة المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التداريب الجماعية للنادي الكاتالوني، في اليومين الأخيرين، وهو ما جعل المدير الفني فالفيردي يقرر ضمه للقائمة المستدعاة لمباراة دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يشارك النجم الأرجنتيني زملائه في مباراة بوروسيا دورتموند، يوم غد الثلاثاء، لبعض الدقائق.

Advertisements

قائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة بوروسيا دورتموند :

تير شتيجن – سيميدو – بيكيه – راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتش – توديبو – آرثور – لويس سواريز – ميسي – نيتو – لونجلي – واجي – غرييزمان – ألبا – آلينا – سيرجي روبيرتو – دي يونغ – فيدال – جونيور – إيناكي بينا – كارليس بيريز – أنسو فاتي.