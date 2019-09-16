زيدان يُجهز مفاجأة قوية لمواجهة سان جيرمان

يُواجه نادي ريال مدريد الإسباني مضيفه باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على أرضية ملعب حديقة الأمراء بباريس.

وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن المدير الفني الفرنسي لنادي ريَال مدريد، زين الدين زيدان، يُجهز للدخول بخط هجومي ناري في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ من المقرر أن يعتمد على الثلاثي غاريث بايل، إيدين هازارد وكريم بن زيمة للمرة الأولى.

ولم يسبق للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان إشراك الثلاثي السابق الذكر، هذا الموسم، نظرا لغياباتهم سواء بداعي الإصابة أو الإيقاف.

ومن المُنتظر أن يعتمد المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، على الكولومبي خاميس رودريجيز في وسط الميدان إلى جانب كل من البرازيلي كاسميرو والألماني توني كروس، نظرا لغياب الكرواتي لوكا مودريتش.