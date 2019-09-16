عاجل | إصابة جديدة تحرم ريال مدريد من أحد نجومه أمام سان جيرمان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني على موقعه الرسمي في شبكة الانترنت عن تعرض نجمه وقائده الثاني البرازيي مارسيلو لإصابة على مستوى الرقبة ستحرمه من التواجد رفقة النادي الملكي في المُباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان النجم البرازيلي مارسيلو قد تعرض لاصطدام قوي في مباراة النادي الملكي الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ليفانتي.
وسينضم اللاعب البرازيلي مارسيلو إلى لائحة الغيابات الطويلة للنادي الملكي في مُباراة باريس سان جيرمان وأهمها : سيرجيو راموس، لوكا مودريتش، إيسكو وناتشو.
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