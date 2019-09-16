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عاجل | إصابة جديدة تحرم ريال مدريد من أحد نجومه أمام سان جيرمان

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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أعلن نادي الإسباني على موقعه الرسمي في شبكة الانترنت عن تعرض نجمه وقائده الثاني البرازيي مارسيلو لإصابة على مستوى الرقبة ستحرمه من التواجد رفقة النادي الملكي في المُباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة .

وكان النجم البرازيلي مارسيلو قد تعرض لاصطدام قوي في مباراة النادي الملكي الأخيرة في أمام ليفانتي.

 

وسينضم اللاعب البرازيلي مارسيلو إلى لائحة الغيابات الطويلة للنادي الملكي في مُباراة باريس سان جيرمان وأهمها : سيرجيو راموس، لوكا مودريتش، إيسكو وناتشو.

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