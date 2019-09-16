رياضة | عمومية الفروسية برئاسة حطب تستغرق 20 دقيقة وتوافق على جدول الأعمال بالكامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمومية الفروسية برئاسة حطب تستغرق 20 دقيقة وتوافق على جدول الأعمال بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد إتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي ونائب رئيس إتحاد العاب دول البحر المتوسط الجمعية العمومية العادية ظهر اليوم الأثنين ، والتى حضرها جميع أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 12 ناديا وهيئة رياضية ، ولم يتخلف سوى مندوب نادى سبورتنج .

ناقش الأعضاء جدول الأعمال بالكامل والذى لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة ، حيث تم التصديق على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الذى عقد عام 2018 ، وافق الأعضاء على مشروع الموازنة المالية للعام الرياضى 2019 / 2020 ، وإعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، تم النظر فى تقرير مجلس إلادارة عن أعماله فى السنة المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، وخطة النشاط وتقرير مراقب الحسابات ، وفوض الجمعية العمومية مجلس إدارة الاتحاد فى زيادة مكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى بما لا يزيد عن 30 الف جنيه شهريا .