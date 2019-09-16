رياضة | "السد والنصر".. من يملك التاريخ الآسيوي الأفضل قبل لقاء ربع نهائي الأبطال ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السد والنصر".. من يملك التاريخ الآسيوي الأفضل قبل لقاء ربع نهائي الأبطال ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسيطر مواجهة النصر والسد اليوم على كل أحاديث الشارع الرياضي ليس فقط في السعودية أو قطر، بل حتى في الوطن العربي بالكامل، حيث تعد تلك المباراة واحدة من بين القمم المنتظرة مساء اليوم الأثنين في إطار مباريات دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها الحالية.

لا خلاف أن النصر والسد يعدان من أفضل الفرق في القارة الصفراء في الوقت الحالي، فالنصر يعيش واحدة من أفضل فترات في الوقت الحالي، ونجح في تحقيق لقب بطولة الدوري السعودي بعد منافسة قوية مع الهلال في الموسم الماضي، في حين نجح نادي السد القطري في تحقيق لقب الدوري القطري في الموسم الماضي، تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وبعد ذلك ضمن تأهله إلى مونديال الأندية، وكذلك حقق السد لقب بطولة السوبر القطري في لشهر الماضي، ولذا فإن المواجهة بين الفريقين ستكون قمة من العيار الثقيل.

نبدأ تقريرنا عن التاريخ الآسيوي للنصر والسد، بالحديث عن مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تقابلا الفريقين في ثلاث مواجهات فقط، فاز النصر في مواجهة وهي مواجهة الذهاب الأخيرة، في حين تفوق السد القطري في مباراة واحدة وهي أول مباراة جمعت الفريقين وكانت في موسم 2011، في حين تعادل الفريقين في مواجهة أخرى.

وأما بشكل عام، فإن السد القطري قد تمكن من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات، وصعد فيهم مرتين إلى المباراة النهائية، وحصد لقب البطولة في مرتين كانت الأولى في موسم 1889، والأخيرة في موسم 2011، في حين تأهل نادي النصر السعودي إلى دور نصف النهائي في مناسبة وحيدة فقط، وكانت في موسم 1995، أي قبل نحو 22 عام من الآن، وفي تلك المرة صعد النصر السعودي إلى المباراة النهائية، ولكنه خسر اللقب أمام سيونجنام إف سي الكوري الجنوبي.