رياضة | مواجهات لا تفوتك من قرعة كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات لا تفوتك من قرعة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت اليوم الأثنين في مقر الإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بالعاصمة السويسرية " زيورخ " عن وجود مباريات نارية بين الفرق الستة التي نجحت في التأهل إلى البطولة التي تقام كل عام بمشاركة أبطال قارات العالم أجمع.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على نتائج القرعة وأبرز المواجهات التي أسفرت عنها.

البداية ستكون بمواجهة فريق نادي السد القطري مستضيف البطولة مع فريق نادي هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة والذي يشارك بصفته بطل دوري أبطال أوقيانوسيا وستكون تلك المباراة يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل.

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فيما سيلتقي الفائز من تلك المباراة الإفتتاحية مع فريق نادي مونتيري المكسيكي في الدور الثاني للبطولة ، في الوقت الذي سيفتتح فيه فريق نادي ليفربول الإنجليزي والذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مشواره في المسابقة بمواجهة الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي وبطل المواجهة الإفتتاحية.

وسيلعب بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم والذي سيتم تحديده يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل مع فريق نادي الترجي الرياضي التونسي حامل لقب بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم والذي حكمت له المحكمة الدولية يوم أمس بأحقيته بالتتويج بعد إعتراض الوداد المغربي على طريقة فوزه بالبطولة.

وسيواجه حامل لقب الكونكاكاف والذي سيتم تحديده يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل مع الفائز من مباراة الترجي وبطل قارة آسيا في الدور نصف النهائي لتصبح المباراة النهائية معلقة بين الفائز من ليفربول ومونتيري والسد ضد هينتجين سبورت وبطل الكونكاكاف والترجي.