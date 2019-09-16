رياضة | رغم الاتفاق مع جلال.. عمرو الجنايني يفاوض حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الاتفاق مع جلال.. عمرو الجنايني يفاوض حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة اتصالًا هاتفيًا أمس بحسام حسن المدير الفني لنادي سموحة لمعرفة موقفه من تدريب منتخب مصر.

واستطلع عمرو الجنايني شروط حسام حسن في تشكيل الجهاز المعاون والذي تمسك بوجود شقيقه إبراهيم حسن وأبدى مرونة كبيرة في باقي الأعضاء بالاتفاق مع الجبلاية على أسماء محددة دون التمسك بكامل جهاز الذي يصطحبه في أي فريق.

ويؤيد الجنايني وجمال محمد علي عضوا اللجنة المؤقتة تدريب حسام حسن لمنتخب مصر بخلاف محمد فضل الذي يتمسك بتعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفراعنة خلفًا لخافيير أجيري.

الغريب أن مفاوضات الجبلاية مع حسام حسن جاءت بعد الاتفاق مع إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي لتدريب منتخب مصر.

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وعقد مسئولو الجبلاية اتفاقًا "جنتلمان" مع إدارة المصري البورسعيدي؛ يهدف لاستمرار جلال في منصبه مع الفريق البورسعيدي؛ في حال تولي القيادة الفنية للفراعنة؛ لحين تعيين مدير فني جديد للفريق خاصة أنه مرتبط بمباريات سواء في كأس الكونفيدرالية أو انطلاق الموسم الجديد.

ويضع اتحاد الكرة المصري الرتوش الأخيرة للإعلان رسمياً عن والجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن من قبل عن 5 مرشحين سيتم الإعلان عن واحد من بينهم لتدريب مصر وهم : حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

وجاء تأخر الإعلان عن مدرب المنتخب القادم بسبب تشكيل الجهاز الفنى بعد الاستقرار حول تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر والذى يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، ويأتى التفكير داخل اتحاد الكرة حول العديد من الأسماء الأخرى للعمل داخل الجهاز المعاون.