رياضة | ماذا قال مدرب دورتموند ورويس قبل مواجهة برشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال مدرب دورتموند ورويس قبل مواجهة برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف لوسيين فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال فافر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"سنعاني كثيراً في هذه المباراة ، يتعين علينا ان نكون شجعان".

وأضاف :"نحن سعداء باللعب ضد برشلونة وقد تلقيت النصيحة قبل القرعة التي يمكن أن نلعبها ضد البارسا".

وتابع :"بدون ميسي يلعبون بشكل مختلف ، غالباً ما يلعب دور المهاجم الوهمي والان غريزمان يلعب مهاجم وومن ثم لعب سواريز ، يلعبون دائماً 4-3-3".

وأشار :"الجماهير مهمة للغاية بالنسبة لنا ، فهي تساعد دائمًا".

أما ماركو رويس قائد فريق دورتموند فقال :"نتوقع أن تكون مباراة صعبة غدا، يجب أن نتحلى بالشجاعة ونراهن على لعبتنا".

وأضاف :"ستكون مباراة خاصة لالكاسير نأمل أن يستمتع بها فهو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا وهو ذكي ويلعب دور مهم وهداف".

وزاد :"سأكون سعيد جداً إذا كان بإمكان ميسي اللعب ، فهو الأفضل في العالم ، وأعتقد اننا في حاجة للتركيز على أسلوبنا".

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وعن ميسي قال :"علم الجميع أنه الأفضل في العالم. نود أن نراه يلعب ، لدينا فريق جيد بما يكفي لضربه وضرب فريقه".

وأوضح :"علينا ان نكون شجعان للعب ضد هذا الفريق ، الفوز على ليفركوزن 4-0 أعطانا الكثير من الثقة بالنفس".

قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه للسفر إلى ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من الإصابة، التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباريات الفريق، فيما تواصل غياب الفرنسي عثمان ديمبلي.

قائمة برشلونة لمباراة بوروسيا دورتموند



تير شتيجن – سيميدو – بيكيه – راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – توديبو – أرثور -لويس سورايز – ليونيل ميسي – نيتو – لينغليت – واجو – جريزمان – جوردي ألبا – ألينا – سيرجيو روبيرتو – فرانكي دي يونج – أرتورو فيدال – جونيور – إيناكي بينا - بيريز – أنسو فاتي.