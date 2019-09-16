رياضة | قرعة كأس العالم للأندية.. ليفربول في طريق صاحب الأرض والترجي مع بطل آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة كأس العالم للأندية.. ليفربول في طريق صاحب الأرض والترجي مع بطل آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة بطولة كأس العالم للأندية بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمدينة "زيوريخ" السويسرية وأسفرت عن انتظار الترجي التونسي بطل إفريقيا للفائز ببطولة دوري أبطال آسيا يوم 14 ديسمبر المقبل.

ويلعب السد القطري "المضيف" مع هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" يوم 11 ديسمبر فى المباراة الافتتاحية، على أن يلتقى الفائز منهما مع مونتيرى المكسيكي فى الدور الثاني.

أما ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح فيبدأ من نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتري المكسيكي الذي سيلتقي الفائز من السد القطري هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا".

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ويضم كأس العالم للأندية المقام في قطر السد القطري "المضيف" وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" ومونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف" وبطل دورى أبطال آسيا 2019 "الذى يحدد يوم 24 نوفمبر"، وبطل كوبا ليبرتادوريس "الذى يحدد يوم 23 نوفمبر" والترجي التونسي بطل إفريقيا.