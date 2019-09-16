رياضة | عاجل.. إستبعاد أندية الدوري الإماراتي من المشاركة في نسخة دوري أبطال آسيا المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إستبعاد أندية الدوري الإماراتي من المشاركة في نسخة دوري أبطال آسيا المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الإجتماع الذي تم اليوم الخميس للمكتب التنفيذي ولجن الإتحاد الآسيوي والتي ستقعد بصورة كاملة في شهر نوفمبر المقبل عن توزيع مقاعد الأندية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لنسختي عام 2021 وعام 2022 بناء على التنصيفات الأخيرة الخاصة بالدوريات المحترفة في القارة الصفراء.

وتم وضع النقاط الحالية في التصنيف ومراجعة الدوريات التي ستشارك بصفة أساسية ليجد الدوري الإماراتي نفسه أمام حقيقة صادمة بعد إحتلال دوري الخليج العربي الترتيب الرابع وهو الذي ظل متصدراً للترتيب طيلة عام ونصف العام خاصةً بعد أن بلغ ناديي الأهلي والعين نهائي بطولة عام 2015 و 2016 على الترتيب.

وحصل الدوري الإماراتي على 62.9 نقطة على ضوء النتائج التي حققتها الفرق التي لعبت بإسمه خلال السنوات الأربع الماضية وتحديداً خلال نسخ 2016 و 2017 بالإضافة إلى نسختي 2018 و 2019 والتي شهدت تراجع وخروج الكثير منهم خلال الأدوار الأولى والتمهيدية.

وبحسب التغييرات التي تم إجراءها بناء على آلية توزيع مقاعد أندية دوري أبطال آسيا فإن الإتحاد الآسيوي أصبح يقوم بتوزيع المقاعد دون تغيير لنسختين متتاليتين على أن تقوم بعد ذلك لجنة المسابقات بإحتساب التقييم في السنة التي تسبق حدوث بعض التغييرات ما يعني أن مقاعد نسختي 2021 و 2022 سيكون عقب ختام النسخة الحالية 2019.

ووقت إحتساب التقييم وتوزيع الأندية التي ستشارك في البطولة كان الدوري الإماراتي متصدر للترتيب في العام الماضي 2018 ما جعل مشاركه أنديته في نسختي 2019 و 2020 دون أي تغيير وحصل على 3 مقاعد مباشرة ونصف مقعد من الأدوار التمهيدية.

بينما وضع التصنيف الحالي الدوري الإماراتي في المركز السابع آسيوياً والرابع في الغرب ما يعني أنه يستحق مقعدين مباشرين فقط بالإضافة إلى مقعدين من الأدوار التمهيدية وفق الآلية التي سيتم تطبيقها بمشاركة بطل الدوري وبطل الكأس في نسختي 2021 و 2022 ووصيف وصاحب المركز الثالث في الدور التمهيدي.

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وتعني تلك التصنيفات أن نسخة 2020 هي الأخيرة التي سيشارك فيها أندية من الدوري الإماراتي بالمقاعد الكاملة وستكون الأندية مطالبة ولزاماً عليها التأهل للأدوار النهائية من أجل الحصول على عدد كبير من النقاط خاصة بعد أن تم إلغاء بند ال10%.

وكانت الأندية الإماراتية قد حصلت من مشاركتها في نسخة عام 2019 على 7.3 نقطة فقط فيما حصلت الأندية السعودية على 73.75 نقطة وحل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس قارياً والثالث على مستوى الغرب وفي حالة وصول أندية المملكة لنصف نهائي النسخة المقبلة ستشارك بالعدد الكامل.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للإتحاد الآسيوي أندي روزيبرج أكد أن البطولة أصبحت مدججة بالكثير من الأندية وتحتاج إلى إعداد خاصة وإستراتيجية كبيرة للتطور والتعامل معها خاصةً أنها تضم الكثير من الأندية القوية فنياً وإدارياً.

وعن الدوري الإماراتي أكد أنه خلال السنوات الماضية تراجعت حدة المنافسة فيه ما جعله يفقد الكثير من المقاعد في البطولات المقبلة لكن الجميع على ثقة أن أندية دوري الخليج العربي ستضع الإستراتيجيات الثابتة وتعمل عليها من أجل العودة مرة أخرى وبقوة للمنافسات من جديد.

وأنهى حديثه أنه يثق في قدرة الدوري الإماراتي على العودة للدفع بأندية تكون قادرة على مواصلة المنافسة في الغرب والوصول إلى المراحل النهائية مثلما حدث في بطولتي 2015 و 2016 بالإضافة إلى ثناءه على التطوير الكبير الذي حدث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ووصول 3 فرق للدور ربع النهائي.

