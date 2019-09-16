رياضة | تشكيل جهاز منتخب مصر الجديد.. ظهور متعب والسقا وشوقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل جهاز منتخب مصر الجديد.. ظهور متعب والسقا وشوقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة على التشكيل النهائي للمنتخب الوطني في الفترة القادمة وقبل انطلاق تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتولي عمرو الجنايني رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة عقب رحيل مجلس هاني أبوريدة عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقي في مصر والتي فاز بها منتخب الجزائر على حساب السنغال.

وقرر مجلس هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق الإطاحة بالمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني عقب الخروج المهين من بطولة أمم إفريقيا على يد منتخب جنوب إفريقيا في دور الستة عشر التي أقيمت على أرض مصر.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلفًا للمدرب المقال أجيري.

واستقر إيهاب جلال المدير الفني على تشكيل الجهاز المعاون للمنتخب الوطني في الفترة القادمة على النحو التالي:

تشكيل جهاز منتخب مصر

إيهاب جلال مدير فني

عماد متعب مدير المنتخب

عبد الظاهر السقا مدرب عام

حمد إبراهيم مدرب

محمد شوقي مدرب

مصطفى كمال مدرب حراس.

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فجر عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، مفاجأة من العيار الثقيل حول الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق والذي بات على أعتاب تدريب منتخب مصر في الساعات القليلة القادمة.

وكشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، حقيقة وجود شرط جزائي، في عقد إيهاب جلال، مع النادي المصري يقدر بثلاثة ملايين جنيه، حال رحيله، عن تدريب الفريق.

وأعلن عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" عن وجود شرط جزائي في عقد إيهاب جلال مع المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أنه يجب على اتحاد الكرة دفع الشرط الجزائي حال الإعلان الرسمي على تولي إيهاب جلال مهمة الفراعنة في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب المقال خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني عقب الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتابع عدنان حلبية عضو مجلس المصري تصريحاته:" الشرط الحزائي في عقد ايهاب جلال مال عام ولا أحد قادر على تحمل قرار عدم مطالبة الجبلاية بتحمله ويجب تفهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة لهذا الأمر والتعاون مع مجلس إدارة المصري البورسعيدي".

وأكمل:" حتى الشرط الجزائي اتحاد الكرة مش عاوز يتحمله " كده الضرب بقا من كله".

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي ورئيس بعثة فريق الكرة بزنجبار، بعدم خوض فريقه مباراة العودة أمام ماليندي، في دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وكان المصري نجح في الفوز على ماليندي، في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال الخولي، في تصريحات إذاعية:"المصري لن يلعب مباراة العودة في السويس، إلا بحضور الجماهير، وذلك على الرغم من اقتراب تأهلنا إلى الدور المقبل"، مؤكدا:"جماهير بورسعيد من حقها أن تحضر المباراة المقبلة وباقي مباريات البطولة لمساندة فريقها".

وكان اتحاد الكرة أبلغ النادي المصري، برفض الأمن إقامة المباراة في السويس، بدون حضور الجمهور.

وعن رحيل إيهاب جلال، لتدريب المنتخب قال:"حتى الأن المدرب مستمر معنا، ونتنظر قرار اتحاد الكرة النهائي بشأن مدرب المنتخب"، مضيفا:"يجب على مسئولي الجبلاية حسم ملف المدير الفني سريعا، حتى لا يتم تشتيت تركيز بعض المدربين الذين يرتبطون بعقود مع أندية الدوري الممتاز".

وأوضح:"جهزنا أسماء بعض المدربين للتعاقد مع أي منهم في الفترة المقبلة، ليتولى المسئولية الفنية للفريق مع بداية الموسم الجديد".

وتابع:"سنتعاقد مع مدير فني على نفس الكفاءة الفنية لإيهاب جلال، ليناسب طموحات النادي في المنافسة على البطولات في الموسم الجديد".