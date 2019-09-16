رياضة | "هل تفك العقدة؟".. النصر يريد كسر نحسه عبر بوابة السد القطري 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هل تفك العقدة؟".. النصر يريد كسر نحسه عبر بوابة السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة الكبرى بين النصر والسد في إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بعدما أنتهت مباراة الذهاب بفوز نادي النصر السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وهو الأمر الذي يجعل حظوظ النصر هي الأكبر في بلوغ نصف النهائي بفضل التفوق في مباراة الذهاب، ولكن الأمور لم تحسم بعد، ولازالت هناك 90 دقيقة أمام السد القطري لتعديل أوضاعه.

ولكن هل تعلم عزيزي القارئ، متى كانت أخر مرة صعد فيها نادي النصر السعودي إلى دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا ؟

الإجابة، هي أن الصعود الأخير والوحيد لنادي النصر السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا كانت في موسم 1995، حيث لعب وقتها النصر السعودي أمام نادي سايبا الإيراني، ونجح العالمي في الفوز بهدف نظيف في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق السعودي إلى المربع الذهبي، وينجح في التفوق والصعود بعد ذلك إلى المباراة النهائية، ولكن النصر قد خسر النهائي أمام نادي سيونجنام إف سي الكوري الجنوبي بهدف وحيد.

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جماهير النصر السعودي تتفائل بصعود فريقها إلى نصف النهائي، حيث كانت المرة الوحيدة التي بلغ فيها الفريق هذا الدور، أكمل طريقه بعد ذلك ووصل للمباراة النهائية، فهل ينجح النصر في تكرار إنجازه هذه المرة، ويصعد على حساب السد القطري، ويضع أقدامه في نصف النهائي ومن ثم مباراة النهائي؟ ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة إجابة هذا التساؤل.

وفي الجهة المقابلة، نجح نادي السد القطري في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات سابقة، أولها كان في موسم 1989، وبعد ذلك تأهل النصر إلى نصف النهائي وحقق اللقب في موسم 2011، وأخر مرات صعود السد إلى نصف النهائي كان في الموسم الماضي.

يذكر أن موقع الاتحاد الآسيوي قد كشف عن كون مباراة النصر والسد القطري، ستقام في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة بتوقيت السعودية، والخامسة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، وذلك مساء اليوم الأثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري.