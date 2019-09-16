رياضة | قائمة برشلونة لمباراة بوروسيا دورتموند.. ضم ميسي وأفاتي في غياب ديمبلي

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من الإصابة، التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباريات الفريق، فيما تواصل غياب الفرنسي عثمان ديمبلي.

قائمة برشلونة لمباراة بوروسيا دورتموند

تير شتيجن – سيميدو – بيكيه – راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – توديبو – أرثور -لويس سورايز – ليونيل ميسي – نيتو – لينغليت – واجو – جريزمان – جوردي ألبا – ألينا – سيرجيو روبيرتو – فرانكي دي يونج – أرتورو فيدال – جونيور – إيناكي بينا - بيريز – أنسو فاتي.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مران برشلونة صباح اليوم الإثنين والمشاركة في الالتدريبات الجماعية مع الفريق الكتالوني إستعداداً لبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

تدرب الفريق الكتالوني مرة أخرى يوم الاثنين قبل السفر إلى ألمانيا وسيافر ميسي مع الفريق، حتى لو لم يكن مستعدًا للعب.

ومن جانب آخر في حالة ظهور انستو فاتي لأول مرة في دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء ، فسيصبح أصغر لاعب في برشلونة يفعل ذلك منذ 16 عامًا و 351 يومًا.

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لقد لعب مع برشلونة أول مباراة له في الدوري الأسباني وأحرز هدفه الأول في نادي فالنسيا بالكامب نو، كان يحتاج فقط إلى دقيقتين لفتح التسجيل ، قبل تقديم المساعدة لهدف فرانك دي يونج.

تم استبداله بـ لويس سواريز بنصف ساعة للذهاب وأصبح حديث البلدة في إسبانيا، معلنًا ترشيحه لمباراة بداية ضد دورتموند.

إذا قرر فالفيردي استخدامه في سينجال بارك، فاتي سيحل على بوجان كريتكيتش الذي ظهر لأول مرة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا في 17 عامًا و 22 يومًا ضد ليون في 2007.

سجل المنافسة ، مع ذلك ، ينتمي إلى سيليستين بابايارو الذي لعب مباراته الأولى في المسابقة التي تبلغ من العمر 16 عامًا وشهرين و 25 يومًا لصالح أندرلخت ضد ستيوا بوخارست.

سيتغلب فاتي على مهاجم أولمبياكوس بيتر أوفوري كواي ، الذي احتفل بأول هدف له في دوري أبطال أوروبا في 17 و 195 يومًا. لاعب غورنيك زابرزي يعود في 13 نوفمبر 1963.