رياضة | عاجل.. فيفا يحسم مشاركة الترجي في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيفا يحسم مشاركة الترجي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مشاركة الترجي التونسي فى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بعد تأجيله إثر أزمته مع الوداد المغربي على لقب بطولة إفريقيا لغياب تقنية الفيديو في المباراة النهائية.

وأعلن الفيفا مشاركة الترجي في مونديال الأندية بعدما أجل قراره لحين صدور قرار لجنة الاستئناف من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في أزمة المباراة النهائية والتي أصدرت فيما بعد قرارها بقبول طعن الوداد البيضاوى المغربي شكلا ورفضه من حيث المضمون والأصل ولذلك تم تنصيب بطل تونس زعيمًا للقارة الإفريقية في 2019.

ويلعب في كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة بقطر فريق السد القطري وفريق هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" ومونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، بطل دورى أبطال آسيا 2019 "، وبطل كوبا ليبرتادوريس مع الترجي التونسي ممثل قارة إفريقيا وبطلها.

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ويصعد إلى الدور الثاني الفائز من لقاء السد القطري وبطل دورى أبطال أوقيانوسيا بجانب ممثلي أفريقيا وآسيا والكونكاكاف الذين سيتم اختيارهم دون اتباع أى ترتيب معين، فيما يلعب الفائزون فى الدور الثانى ممثلى الاتحاد الأوروبى أو الاتحاد الأمريكى الجنوبى فى نصف النهائي.

حكاية قصة الترجي والوداد