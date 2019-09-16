رياضة | تاريخ مواجهات السد والنصر في دوري أبطال آسيا

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وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي"، نقدم لكم تغطية شاملة لكل ما يخص مباراة النصر والسد، والبداية ستكون مع سجل مواجهات النصر والسد التاريخية في بطولة دوري أبطال آسيا.
سجل مواجهات النصر والسد في دوري الأبطال
تواجه النصر والسد في دوري أبطال آسيا ثلاث مرات فقط، نجح النصر في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، وفاز السد في مباراة، وتعادل الفريقين في مباراة، وهو ما يجعل كفة المواجهات بين الفريقين متوازنة للغاية.
أولى مواجهات النصر والسد كانت في 5 أبريل 2011، وأقيمت في ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، وأنتهت بفوز نادي السد القطري صاحب الأرض والجمهور وقتها، بهدف نظيف سجله اللاعب عبد القادر كيتا.
المواجهة الثانية، كانت لقاء الإياب في دور المجموعات بدوري الأبطال في موسم 2011، وعندها تعادل الفريقين بهدف لكل فريق، في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وسجل هدف السد اللاعب مجدي صديق، في حين سجل هدف النصر اللاعب حسين عبد الغني.
المواجهة الأخيرة بين السد والنصر، كانت في نسخة دوري الأبطال هذا الموسم، وبالتحديد في لقاء الذهاب في دور ربع النهائي، والتي إنتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف النصر عبد الرحمن الدوسري وجوليانو، في حين سجل هدف السد الوحيد علي أسد الله.
يذكر أن النصر والسد كانا قد لعبا سويًا في مباراة ودية وحيدة على مدار تاريخهم، كانت في أغسطس 2015، ووقتها تفوق نادي النصر على حساب السد القطري بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل أهداف النصر محمد السهلاوي، والدوسري، وفي حين سجل هدف السد الأسطورة تشافي هيرنانديز.