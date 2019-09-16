رياضة | ميدو يحرج لجنة المسابقات ويكشف ثغرات جدول الدوري 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يحرج لجنة المسابقات ويكشف ثغرات جدول الدوري 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بأنه لن يعترض على جدول مباريات الدوري الممتاز بالنسبة لفريقه، رغم وجود بعض الملاحظات عليه إيمانًا منه أن لجنة المسابقات ستكون عادلة.

وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر": "في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرا أمام أسوان في درجة حرارة ٤٣ والفارق بين مباراتي الزمالك والجونة يومين ونصف فقط".

وأضاف ميدو: "في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث في حين أن فريق الجونه سيحصل على ٥ أيام راحه قبل مباراتنا.رغم كل ذلك لن نعترض إيمانا منا أن لجنة المسابقات الحالية لجنة عادلة".

وتابع ميدو: ولن نعترض على أي شئ فيما يخص مواعيد وتواريخ المباريات حرصا منا على أن يكون عندنا دوري منظم يتوفر به العدل على جميع الفرق المشاركة به".

وزاد: "اؤمن بحيادية اللجنة التي تدير كرة القدم الان في مصر وسنفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم للقيام بمهمتهم بنجاح".

ويستهل مصر المقاصة مشوراه في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة أسوان على ملعب الأخير يوم الأحد المقبل.

جدول مباريات مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020

الأسبوع الأول : أسوان × مصر المقاصة

الأسبوع الثاني : مصر المقاصة × الزمالك

الأسبوع الثالث : الجونة × مصر المقاصة

الأسبوع الرابع : مصر المقاصة × المصري

الأسبوع الخامس : وادي دجلة × مصر المقاصة

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الأسبوع السادس : مصر المقاصة × حرس الحدود

الأسبوع السابع : الإسماعيلي × مصر المقاصة

الأسبوع الثامن : مصر المقاصة × الاتحاد السكندري

الأسبوع التاسع : مصر المقاصة × طنطا

الأسبوع العاشر : نادي مصر × مصر المقاصة

الأسبوع الحادي عشر : مصر المقاصة × الأهلي

الأسبوع الثاني عشر : المقاولون العرب × مصر المقاصة

الأسبوع الثالث عشر : مصر المقاصة × إنبي

الأسبوع الرابع عشر : بيراميدز × مصر المقاصة

الأسبوع الخامس عشر : مصر المقاصة × طلائع الجيش

الأسبوع السادس عشر : سموحة × مصر المقاصة

الأسبوع السابع عشر : مصر المقاصة × الإنتاج الحربي