رياضة | خطوة واحدة تفصل اتحاد الكرة للإعلان عن مدرب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل اتحاد الكرة للإعلان عن مدرب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى من إنهاء ملف المدير الفنى لمنتخب مصر خلال ساعات، بإختيار أحد المرشحين لتدريب المنتخب الوطني الأول خلفاً للمقال خافيير أجيري المدير الفنى السابق لمصر، والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وأصبح إيهاب جلال هو المرشح الأول لقيادة الفراعنة، بعد دعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والذى سيكون مشرف على المنتخب خلال المرحلة القادمة.

لماذا التأخير فى الإعلان عن مدرب المنتخب



جاء تأخر الاعلان عن مدرب المنتخب القادم بسبب تشكيل الجهاز الفنى بعد الإستقرار حول تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر والذى يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، ويأتى التفكير داخل اتحاد الكرة حول العديد من الأسماء الأخرى للعمل داخل الجهاز المعاون، وهى الخطوة التى تفصل اتحاد الكرة عن تولى إيهاب جلال تدريب الفراعنة، بسبب إعتراض بعض المسؤولين على أسماء الجهاز الفنى ومطالبة البعض بوجود أسماء لها تاريخ أكبر على المستوى التدريبي والدولى ولكن يتمسك إيهاب جلال بشروطه وأهمها أن يصطحب جهازه الفنى معه للتفاهم بينهما.

مسيرة إيهاب جلال التدريبية



ويملك إيهاب جلال سيرة ذاتية رائعة فهو أحد أفضل المدربين فى مصر خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التى أحدثها مصر المقاصة خلال تولى تدريب الفريق الفيومى فى الفترة من 2014 وحتى 2017 واستطاع تكوين فريق جيد حصد به وصيف بطولة الدورى موسم 2016_2017 وقاد خلال فترته مع المقاصة الفريق فى 113 مباراة فاز فى 57 وتعادل فى 26 وخسر 30 مباراة، ثم جاء له عرض من نادى إنبي ولكن لم يقود الفريق سوى فى 13 مباراة فاز وقتها فى 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى مباراتين، ليأتى له عرض لا يرفض لتدريب نادى الزمالك فى يناير عام 2018 وبالفعل درب القلعة البيضاء ولكن لم تستمر تجربته طويلاً ليرحل بعد الخسارة من النادى الأهلى بثلاثية فى الدور الأول ليقرر نادى الزمالك رحيل المدرب بعد قيادته للفريق فى 15 مباراة فاز وقتها فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر فى 5 مباريات ليكمل الموسم مع أهلى طرابلس الليبي ولكن فضل العودة من جديد لتدريب النادى المصري خلفاً لحسام حسن وقاد الفريق حتى الآن فى 20 مباراة، فاز فى 9 منها وتعادل فى 8 وخسر فى 3 مباريات.

واستقر مسؤولى الجبلاية على المدير الفنى للنادى المصري أيهاب جلال والذى سيتم الإعلان عن توليه المسؤولية خلال ساعات خاصة بعد الفوز امس على ماليدى بطل زنجبار فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية برباعيه لهدف خارج الأرض.