رياضة | ميندي: الانضمام لريال مدريد حكاية خرافية ومواجهة باريس "خاصة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميندي: الانضمام لريال مدريد حكاية خرافية ومواجهة باريس "خاصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف فيرلاند ميندي مدافع ريال مدريد انتقاله لصفوف النادي الملكي بالحكاية الخرافية، بعدما انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ليون الفرنسي.

وأضاف ميندي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين :"توقيعي لريال مدريد عبارة عن حكاية خرافية ، عندما تصل ترى لاعبين عظماء ، في البدايه يبدو لك كأمرًا غريب ، لكن بعدها تتكيف".

وتابع :" لقد قضيت وقتًا سيئًا في وقت تقديمي كلاعبًا لريال مدريد ، هذا صحيح ، شعرت ببعض الضغط وكانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بالتوتر".

وواصل :" كانت والدتي وأخواتي معي ، كانت أمي فخورة بي لكنني كنت متوترًا قي التقديم وشعرت بتوتر أكبر عندما وصلت ورأيت الجماهير ، في اليوم الذي سبق التقديم ، كنت اقول لنفسي إنه لا ينبغي عليّ أن أذهب وأنا متوتر لكي لا أفشل ، وما زال أصدقائي يضايقونني حيال ذلك".

وعن مشاكله مع الإصابات قال :" كانت أصعب لحظات مسيرتي عندما واجهت مشكلة في الفخذ مع باريس سان جيرمان ، أخبرني الطبيب الذي عالجني أنني قد ابتر قدمي ، مكثت على كرسي متحرك لفترة من الوقت وبعد 6 أشهر تعلمت المشي مرة أخرى ، قد يكون من الجيد أنني أصبت بهذه الاصابة ، اعتقد ذلك".

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وزاد :"لا أقول بأن هدفي هو اللعب أساسيًا على حساب مارسيلو ولكن هي منافسة بيننا والمدرب يختار من يشارك في المباريات".

وعن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام باريس سان جيرمان قال :" أنا من باريس وستكون مباراة خاصة ، سيكون جميع اهل بلدي في الملعب".

وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز في أخر مبارياته بالدوري الإسباني "الليجا" على حساب ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت تألق لافت للفرنسي كريم بنزيمة والذي سجل هدفين الأول والثاني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل على ستاد "حديقة الأمراء" في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل رجال المدرب زين الدين زيدان تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الفرنسي في رحلته نحو استعادة لقبه الغائب والذي توج به ليفربول في النسخة الماضية.

