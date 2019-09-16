رياضة | جدول مباريات الدورى المصرى 2020 يشهد ظواهر تحدث للمرة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات الدورى المصرى 2020 يشهد ظواهر تحدث للمرة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر جدول مباريات الدوري المصري 2020 والذي تم الإعلان عنه يوم الخميس المواضي وجود بعض الظواهر الجديدة أهمها الصدام المبكر الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة للموسم الجديد 2019 – 2020.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على جدول مباريات الدوري المصري 2020 وأبرز الظواهر التي حدثت أثناء سحب القرعة.

الأهلي والزمالك للمرة الأولى في بداية الدوري

أولى الظواهر التي حدثت في جدول الدوري المصري 2020 وللمرة الأولى منذ 12 عاماً يواجه النادي الأهلي ضيفه الزمالك خلال الأسابيع الاولى من المسابقة بعد أن كانت الظروف الأمنية سابقاً والأزمات تحول دون أن تقام تلك المباراة في أولى جولات الدوري.

وكانت مباراة القمة بين القطبين يتم تحديدها في وقت سابق بالجولة الأخيرة من كل دور وذلك للهروب من بعض الازمات التي تكون ملاحقة لها مثل الملعب الذي سيتستضيف المباراة وعدد الجمهور المخصص لكل فريق من الفريقين وطاقم التحكيم ما إذا كان مصري أو أجنبي.

وخلال السنوات الماضية أقيمت القمة في الجولة الأخيرة أو في الأسابيع المتأخرة من المسابقة فيما كان الظهور الأخير المبكر للفريقين في موسم 2007 – 2008 وأقيمت القمة وقتها يوم السابع عشر من سبتمبر لعام 2007 لحساب مباريات الجولة الخامسة وإنتهت المباراة بفوز الاهلي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله محمد أبوتريكه.

وفي المواسم التالية لم تجمع قطبي الكرة المصرية مباريات مبكرة من عمر الدوري وجاءت خلال السنوات العشرة الأخيرة على النحو التالي :-

• موسم 2008 – 2009 أقيمت مباراة القمة في الدور الأول لحساب لقاءات الجولة العاشرة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف واحد مقابل لا شيء.

• موسم 2009 – 2010 لعبت مباراة القمة في الدور الأول بين الفريقين لحساب مباريات الجولة الثانية عشر وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

• موسم 2010- 2011 أقيمت قمة الدوري المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الجولة الثانية عشر وإنتهت بالتعادل السلبي أيضاً.

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• موسم 2011-2012 المسابقة لم تلعب.

• موسم 2012 – 2013 : لم يلعب الفريقان لقاء القمة بسبب إلغاء البطولة.

• موسم 2013-2014 تغلب الاهلي على الزمالك في الدورة الرباعية الختامية لحسم اللقب.

• موسم 2014-2015 تواجه الفريقان في الدور الاول لحساب لقاءات الجولة الثامنة عشر وتعادلا 1-1

• موسم 2015-2016 أقيمت مباراة القمة بين القطبين في الجولة السابعة عشر وتغلب المارد الأحمر على النادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

• موسم 2016-2017 : التقى القطبان في الجولة السابعة عشر ونجح الأهلي في الفوز بهدفين مقابل لا شيء أيضاً.

• موسم 2017-2018 تواجه الأهلي والزمالك في الدور الأول لحساب مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة ونجح نادي القرن في الفوز بثلاثية نظيفة.

• موسم 2018 – 2019 لعب الفريقان المباراة في الجولة الأخيرة من الدور الاول وإنتهت وقتها بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفيما يخص مباريات الاهلي والزمالك والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية فأكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أن الفرق المشاركة قاريا ستحصل على أربعة أيام راحة قبل وبعد مبارياتها خارج مصر وثلاثة أيام قبل وبعد مبارياتها داخل مصر.

في الوقت الذي ستزيد فيه فترة الراحة إلى خمسة أو ستة أيام في حالة الوصول لنصف النهائي والنهائي في البطولتين القاريتين دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي في افتتاحية مبارياته مع فريق نادي سموحة فيما سيواجه نادي الزمالك فريق نادي الاتحاد السكندري.