رياضة | الزمالك يهرب بـ"شيكابالا" من الغضب الأحمر.. اعرف الحكاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يهرب بـ"شيكابالا" من الغضب الأحمر.. اعرف الحكاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسئولو نادي الزمالك على الشد من أزر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر.

وتقام مباراة القمة في الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة ومرتقبة بين الفريقين.

وتسود حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي بسبب موقف شيكابالا عقب نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والذي انتهى بفوز الفريق بثلاثية نظيفة بعدما قام بالرقص والاحتفال مع جماهير فريقه بالهتاف ضد النادي الأهلي، قبل أن يتم توقيع عقوبة مالية عليه قدرها 50 ألف جنيه من جانب لجنة الانضباط بالجبلاية.

وأكد مسئولو الزمالك لشيكابالا بضرورة عدم التأثر بشكل سلبي حال صدور أي هتافات من جانب جماهير النادي الأهلي لتوقعهم بإمكانية الهتاف ضده بسبب حالة التوتر القائمة حاليًا، وشددوا عليه أن يتقبل ذلك بهدوء أعصاب وبعيدًا عن التوتر

وطلب مسئولو الزمالك من شيكابالا عدم الالتفات لجماهير الأهلي بشكل نهائي أو التأثر بالهتافات المتوقع خروجها منهم ضده خلال اللقاء، وشددوا عليه بالحفاظ على تركيزه داخل المستطيل الأخضر وألا يتأثر مستواه من وراء هذا الأمر.

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وأكدوا للاعب أن الجماهير تضع عليه آمالًا وطموحات كبيرة وعليه أن يكون على قدر المسئولية في تلك المواجهة وقيادة الفريق إلى الانتصار وحصد بطولة السوبر.

وجاءت رسالة مسئولي الزمالك للاعب بسبب علمهم بتعرضه لبعض الهتافات من جانب جماهير الأهلي خلال اللقاء بسبب حالة الشحن الموجودة حاليًا.

هل تسببت الجماهير في اعتزال شيكابالا اللعب الدولي؟

أعلن شيكابالا اعتزاله اللعب الدولي في 31 ديسمبر 2010 عقب مباراة القمة المصرية وأفاد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الزمالك سابقًا أن الهتافات المسيئة لشيكابالا وراء قرار اعتزاله الدولي، فجمهور الأهلي والزمالك هم مشجعي مصر.

وكان شيكابالا قد تعرض لهتافات معادية من جماهير الأهلي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، فيما رد اللاعب برفع حذاء في وجه الجماهير.

بعد مشكلته الشهيرة مع مدرب الزمالك السابق حسن شحاتة في لقاء نادي المغرب الفاسي عاقبه مجلس الإدارة بإعارته لمدة موسم واحد لنادي الوصل الإماراتي، ونال اللاعب إشادة هائلة من مدرب نادي الوصل الفرنسي برونو ميتسو خلال مشاركاته الودية مع الفريق، وتمكن من إحراز 7 أهداف خلال 13 مباراة خاضها في صفوف الفريق.