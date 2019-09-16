أول رد صريح من ساديو ماني عن أزمته مع صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم العناق الذي رآه الجميع بين لاعبي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نيوكاسل، إلا أن الحديث عن وجود أزمة بينهما لا يزال يتردد حتى الآن.

السنغالي ساديو ماني رفض وصف ما حدث مع زميله محمد صلاح في لقاء فريقه ضد بيرنلي بأنه مشاجرة، لافتا إلى أن العلاقة بينهما على أفضل ما يرام.

وردا على سؤال وجه إليه في لقاء صحفي بعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، أشار ماني إلى أنه تحدث مع صلاح بعد اللقاء والعلاقة بينهما على أفضل ما يرام.. وقال: “مشاجرة مع صلاح؟ عليكم اختيار طريقة أفضل للحديث واختيار الألفاظ، هذه الأمور تحدث في كرة القدم وهي طبيعية”.

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نجم منتخب السنغال أضاف،: أحيانا نريد التحدث وجها لوجه وهذا ما حدث بالفعل، نحن صديقان حميمان من جديد كما كنا من قبل.

ماني وصلاح ظهرا وهما يحتفلان بشكل طبيعي بأهداف فريقهما في مباراة نيوكاسل ضمن الجولة الخامسة من “البريميرليج” لصالح “الريدز” وانتهت بنتيجة بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من ماني هدفين وصلاح هدف واحد.

ماني كان قد اعترض بانفعال شديد بعد استبداله في مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وهو ما تم تفسيره بأنه بسبب عدم تمرير صلاح الكرة إليه في أحد الهجمات رغم جوده في موقف أفضل للتسجيل.