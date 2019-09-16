ليونيل ميسي يرد على دعوة رونالدو للعشاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، على الدعوة التي تلقاها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخرا بشأن إمكانية تناول عشاء معا رغم المنافسة الحامية بينهما على لقب الأفضل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

علاقة رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وميسي دائما محل شكوك، في ظل منافسة محتدمة على زعامة اللعبة عالميا لسنوات عدة، هي الأكثر ضراوة في تاريخ كرة القدم.

وخلال الحفل الأخير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قبل أيام، قال رونالدو إنه قد يتناول العشاء مع ميسي مستقبلا، وهي دعوة تلقاها ميسي الملقب بـ”البرغوث” بالروح ذاتها.

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ميسي صاحب الـ 32 عاما، قال في مقابلة مع صحيفة “سبورت” الرياضية الكتالونية: نعم.. ليس لدي أي مشكلة مع ذلك (تناول العشاء مع رونالدو).. قلت دائما إنني لا توجد لديّ مشكلة معه، قد لا نكون أصدقاء لأننا لم نتشارك غرفة معا، لكنني أراه دائما في احتفالات الجوائز ولا مشكلة، تحدثنا معا كثيرا في آخر لقاء.

صاحب الكرات الذهبية الخمس أضاف: لا أعرف إذا كنا سنتناول العشاء سويا لأنني لا أعرف ما إذا كان مسارنا خلال الموسم سيتقاطع، كل منا لديه حياته والتزاماته الخاصة، لكن بالتأكيد سأقبل الدعوة.

وكانت علاقة النجمين محل اهتمام الصحافة، وأكد رونالدو وميسي أنهما ليسا أصدقاء، إلا أن أيا منهما لا يحمل ضغينة تجاه الآخر في ظل المنافسة الشرسة بينهما.