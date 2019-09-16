كريستيانو رونالدو يبكي على الهواء بسبب والده.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وهي يبكي بعد ظهور لقطات لوالده الراحل خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان، وسيتم إذاعتها الثلاثاء.

كريستيانو رونالدو عُرِض عليه مقطع فيديو ظهر فيه والده خوسيه دينيس أفييرو، الذي كان مدمنًا للكحول وتوفى بسبب فشل في وظائف الكبد في عام 2005 عن عمر يناهز 52 عامًا.

صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نشرت جزءًا من تصريحات رونالدو، وقال وهو يبكي: لم أشاهد الفيديو من قبل، لم أر هذا الفيديو قطْ.. هذا لا يُصدَّق.

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وبسؤاله عن شعوره لسماع والده يتحدث عن اعتزازه بإنجازات نجله ظهر التأثر على رونالدو.. قال: اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة، لكنني لم أتوقع أن أبكي، إذ لم أر هذه الصور قطْ، يجب أن يكون لديّ هذه الصور لأريها لعائلتي.

لاعب الريال السابق تابع: لم أتحدث مع والدي، لم أتمكن من إجراء محادثة طبيعية معه، كان الأمر صعبًا.. لم أكن أعرف والدي بنسبة 100%، لقد كان شخصًا مدمنًا على الكحول..

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط عندما توفى والده.