اخبار الرياضه

الساحل السعودي يُجهز الإسماعيلي لمواجهة الجونة بافتتاح الدوري

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الساحل السعودي يُجهز الإسماعيلي لمواجهة الجونة بافتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، بقيادة المدير الفني الصربي ميودراج يسيتش، على إقامة مباراة ودية مع فريق الساحل السعودي، اليوم الاثنين، باستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة.

ويستعد الدراويش لملاقاة مضيفه الجونة يوم 21 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالنسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

كان الاسماعيلي قد فاز على أهلي بني غازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح مشوار الدراويش بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الساحل السعودي يُجهز الإسماعيلي لمواجهة الجونة بافتتاح الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا