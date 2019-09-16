شكرا لقرائتكم خبر عن الساحل السعودي يُجهز الإسماعيلي لمواجهة الجونة بافتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، بقيادة المدير الفني الصربي ميودراج يسيتش، على إقامة مباراة ودية مع فريق الساحل السعودي، اليوم الاثنين، باستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة.
ويستعد الدراويش لملاقاة مضيفه الجونة يوم 21 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بالنسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.
كان الاسماعيلي قد فاز على أهلي بني غازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح مشوار الدراويش بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».
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