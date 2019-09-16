شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» ينتقد جدول أول 3 أسابيع من الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، موعد مباريات فريقه في أول 3 أسابيع في جدول الدوري المصري الممتازموسم 2019-2020، مؤكدًا أن النادي لن يعترض إيمانا بعدالة لجنة المسابقات.

وكتب «ميدو» على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في أسبوعنا الأول سنلعب في الثالثة عصرا أمام أسوان في درجة حرارة 43، والفارق بين مباراتي الزمالك والجونة يومين ونصف فقط في مباراتي الأسبوعين الثاني والثالث، في حين أن فريق الجونة سيحصل على 5 أيام راحه قبل مباراتنا. رغم كل ذلك لن نعترض إيمانا منا بأن لجنة المسابقات الحالية لجنة عادلة».

وأضاف: «لن نعترض على أي شئ فيما يخص مواعيد وتواريخ المباريات حرصا منا على أن يكون عندنا دوري منظم يتوفر به العدل على جميع الفرق المشاركة به.. اؤمن بحيادية اللجنة التي تدير كرة القدم الآن في مصر وسنفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم للقيام بمهمتهم بنجاح».