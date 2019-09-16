ماندزوكيتش يقترب من اللعب في الخليج

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

اقترب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، من مغادرة صفوف السيدة العجوز، والانتقال للعب في الخليج. ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن وكيل أعمال ماندزوكيتش يستعد للسفر إلى قطر، غدًا الثلاثاء، من أجل العمل على التفاصيل النهائية المتعلقة بنقل اللاعب. وأشارت إلى أن ماندزوكيتش يقترب من الانضمام للغرافة القطري، حيث يعرض النادي عليه حصوله على 6 ملايين يورو كراتب سنوي. وكان ماندزوكيتش قد انضم إلى يوفنتوس، في صيف 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد، مقابل 19 مليون يورو، وسجل مع الفريق 44 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة في 162 مباراة شارك فيها بقميص البيانكونيري. وكان ماندزوكيتش قريبا من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية والانضمام لمانشستر يونايتد، قبل أن تفشل الخطوة ويبقى في اليوفي. يذكر أن المهاجم الكرواتي خرج من حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، خلال الموسم الحالي، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

