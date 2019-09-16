شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي: سنضع كأس السوبر المصري فى دولاب القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سامي قمصان مدرب الأهلي، أن المواجهة المقبلة أمام الزمالك في بطولة السوبر المحلي صعبة، حيث أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة للفريقين وكل منهما يسعى لتحقيق نتيجة الفوز وتحقيق لقب جديد في بداية الموسم .

وأضاف "قمصان" إلى أن الفوز الذي حققه فريق الأهلي أمام كانو سبورت مساء السبت الماضي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يمثل دفعه معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في لقاء السوبر، ولكن تبقى مباريات القمة لها حسابات خاصة بصرف النظر عن كل شيء والتاريخ مباريات الفريقين يشهد بذلك، ولكننا نرغب فى إضافة كأس جديدة فى دولاب القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وأوضح أن الأهلي سيواصل تدريباته اليوم بدون راحة رغم رحلة الطيران الشاقة من غينيا الاستوائية للقاهرة بعد قرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمواصلة التدريبات على الفور نظرا لضيق الوقت وأهمية المباراة المقبلة.

وأكد قمصان إن هناك حالة من التركيز الشديد في الجهاز الفني واللاعبين والجميع يعلم مدى أهمية المباراة المقبلة خاصة أنها مباراة بطولة والفوز بها يمثل الكثير للفريق في بداية الموسم الجديد.

ولفت مدرب الأهلي ، إلى أن الجهاز الفني عقد اجتماعا مع اللاعبين فور انتهاء مباراة كانو سبورت طالبهم فيه بضرورة غلق الملف الافريقي والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي.