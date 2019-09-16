شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يغادر زنجبار ويصل مطار القاهرة فجر غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تتوقف الطائرة لبعض الوقت في مطار كليمنجارو بتنزانيا قبل أن تصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الثامنة مساء اليوم، حيث تقضي البعثة نحو ساعتين "ترانزيت" قبل أن تغادر أديس أبابا في العاشرة مساء لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الواحدة والنصف فجر غدا الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يغادر زنجبار ويصل مطار القاهرة فجر غداً... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.