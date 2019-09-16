شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يغادر زنجبار ويصل مطار القاهرة فجر غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة النادى المصري مقر إقامتها بأحد فنادق زنجبار متجهة إلى مطار عبيد أماني كرومي الدولي، حيث ستستقل البعثة طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية والتي ستقلع في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت زنجبار، الرابعة بتوقيت القاهرة .

ومن المقرر أن تتوقف الطائرة لبعض الوقت في مطار كليمنجارو بتنزانيا قبل أن تصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الثامنة مساء اليوم، حيث تقضي البعثة نحو ساعتين "ترانزيت" قبل أن تغادر أديس أبابا في العاشرة مساء لتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الواحدة والنصف فجر غدا الثلاثاء.

وأدى المصري تدريبه الصباحي اليوم على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، بعد الفوز على مالندى بطل زنجبار برباعية أمس ، فى ذهاب دور الـ 32 التمهيدى من الكونفدرالية الأفريقية واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية وخاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل ، بحضور كل لاعبى الفريق.

وتغلب المصرى على مالندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بستاد عمان بتنزانيا، وتقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثاني، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.