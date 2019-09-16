شكرا لقرائتكم النحاس يعدل موعد مران المقاولون العرب استعدادا لطلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، تعديل موعد تدريبات الفريق ليكون في تمام الواحدة والنصف ظهراً، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر الجاري.

واكتفى الجهاز الفني بودية الترسانة الأخيرة، التي أقيمت أمس على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل الايجابي 2/2، حيث اطمئن عماد النحاس المدير الفني، علي لاعبي المقاولون بعد خوض ثلاث وديات مع الانتاج وصيد المحلة وأخيراً الترسانة عقب العودة من معسكر كرواتيا ليتأكد النحاس من جاهزية اللاعبين لانطلاق الدوري.

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ويقص المقاولون العرب شريط مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمباراة طلائع الجيش في الثالثة عصرا يوم 21 سبتمبر الجاري، بملعب جهاز الرياضة العسكري، في افتتاح البطولة.

الجدير بالذكر أن المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، حرصوا علي عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق السبت الماضي قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا للموسم الجديد.