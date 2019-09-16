شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستعد لتوقيع بروتوكول مع الاتحاد الرياضي للجامعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، لتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار استعدادات الاتحادين لاستضافة بطولتي العالم وأفريقيا للجامعات في الكرة النسائية .

يأتي ذلك في أعقاب اعتماد الجمعية العمومية للجامعات والمعاهد العليا برئاسة الدكتور صبحي حسانين خلال اجتماعها الخامس لنشاط الكرة النسائية في كافة الجامعات المصرية.

وكانت سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، ألقت كلمة في الاجتماع شرحت خلالها للحضور أهمية اعتماد نشاط الكرة النسائية الجامعات وهو ما أثمر عن اتخاذ هذا القرار.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حتى يوم 31 يوليو 2020.

وضمت أسماء اللجنة المؤقتة كلا من:"عمرو الجنايني، محمد فضل، أحمد عبد الله، جمال محمد علي، سحر عبدالحق".. وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المهام الخمسة للجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصرى والتى تم اعتمادها.

وأكد الاتحاد الدولي أن هناك 5 مهام للجنة المشكلة لإدارة كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة وحتى 31 يوليو 2020، والتى تضمنت إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، ومراجعة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ومراجعة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة، وتنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءًا على القوانين الجديدة، والعمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلا.