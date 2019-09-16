شكرا لقرائتكم جماهير آرسنال تطرح العديد من الأسئلة بشأن محمد النني.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرحت جماهير نادى أرسنال الانجليزي، العديد من الأسئلة بعد علمها بحصول محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر على البطاقة الحمراء في الظهور الأول مع بشكتاش التركي، حيث استقبلت الخبر بالصدمة والدهشة.

وكشفت صحيفة " fanatik" التركية، عن شعور جماهير ارسنال، حيث أكدت أنهم لم يتوقعا أن يحصل محمد الننى على البطاقة الحمراء يوما ما بسبب الاعتداء على الخصم بدون كرة، لاسيما وأنه شخصيته تتمتع بالهدوء.

وأضافت الصحيفة، أن جماهير آرسنال تساءلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هل هذا محمد الننى الذي نعرفه؟.. لماذا لم يكن طموحاً لتلك الدرجة لتقديم أفضل ما لديه مع أرسنال قبل رحيله؟".

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وكشفت تقارير صحفية تركية أن نادي بشكتاش سيفتقد لخدمات محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، لمدة مباراتين بعد الطرد المباشر الذى تعرض له خلال مشاركته في مباراة غازى عنتاب التى أقيمت أول أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي.

ويلتقى بشكتاش مع باشاك شهير وطرابزون سبور ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من عمر مسابقة الدوري التركي، وتلقى محمد النني البطاقة الحمراء بعد مرور 75 دقيقة بعد التحام بدون كرة مع كايودي لاعب المنافس، ليتم طرد الثنائي.