شكرا لقرائتكم جماهير آرسنال تطرح العديد من الأسئلة بشأن محمد النني.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشفت تقارير صحفية تركية أن نادي بشكتاش سيفتقد لخدمات محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، لمدة مباراتين بعد الطرد المباشر الذى تعرض له خلال مشاركته في مباراة غازى عنتاب التى أقيمت أول أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي.
ويلتقى بشكتاش مع باشاك شهير وطرابزون سبور ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من عمر مسابقة الدوري التركي، وتلقى محمد النني البطاقة الحمراء بعد مرور 75 دقيقة بعد التحام بدون كرة مع كايودي لاعب المنافس، ليتم طرد الثنائي.
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