شكرا لقرائتكم تعرف على طلبات فايلر للاستعداد لمواجهة الزمالك فى السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك لدراستها جيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس، استعدادا لمباراة السوبر المصري المحلى التى ستجمع بين قطبي الكرة المصرية، المقرر إقامتها الجمعة المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويعقد الجهاز الفني للأهلى، عدة محاضرات فنيه مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما بجانب مختلف الأمور التى سيتم الاعتماد عليها خلال اللقاء بجانب الجُمل التكتيكية.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية فى الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، بعد رحلة طيران شاقة استمرت لأكثر من 12 ساعة من بينها ساعتين ترانزيت في كل من الكاميرون واثيوبيا وذلك عقب الانتهاء من مواجهة كانو سبورت الغينى، التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة.